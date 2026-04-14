Les prairies naturelles de l’AOP Fin Gras du Mézenc : des plantes sauvages au service d’un élevage durable (43), Ferme du Mézenc, Les Estables

Les prairies naturelles de l’AOP Fin Gras du Mézenc : des plantes sauvages au service d’un élevage durable (43) Samedi 18 juillet, 14h00 Ferme du Mézenc Haute-Loire

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Les Estables (43)

18 juillet 2026 / 14h – 17h

Le Mézenc figure parmi les espaces pastoraux les plus emblématiques du Massif central. Au cours de cette balade, nous découvrirons la diversité floristique des prairies de ce territoire et les pratiques d’élevage à l’origine de produits agricoles d’exception, en compagnie de deux éleveurs de l’AOP Fin Gras : Baptiste Bonnefoy et Étienne Compagnon. Nous parlerons de leur métier et de l’importance de la ressource fourragère naturelle pour assurer la qualité des produits mais aussi pour contribuer à la santé animale. Nous évoquerons également le travail mené depuis de nombreuses années par le CBN Massif central pour connaître et préserver la flore prairiale.

Balade de 3 km environ (100 m de dénivelé), entre prairies et lisières forestières du Mont d’Alambre.