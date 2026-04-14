Les prairies naturelles de l’AOP Fin Gras du Mézenc : des plantes sauvages au service d’un élevage durable (43), Ferme du Mézenc, Les Estables
Les prairies naturelles de l’AOP Fin Gras du Mézenc : des plantes sauvages au service d’un élevage durable (43), Ferme du Mézenc, Les Estables samedi 18 juillet 2026.
Les prairies naturelles de l’AOP Fin Gras du Mézenc : des plantes sauvages au service d’un élevage durable (43) Samedi 18 juillet, 14h00 Ferme du Mézenc Haute-Loire
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00
Les Estables (43)
18 juillet 2026 / 14h – 17h
Le Mézenc figure parmi les espaces pastoraux les plus emblématiques du Massif central. Au cours de cette balade, nous découvrirons la diversité floristique des prairies de ce territoire et les pratiques d’élevage à l’origine de produits agricoles d’exception, en compagnie de deux éleveurs de l’AOP Fin Gras : Baptiste Bonnefoy et Étienne Compagnon. Nous parlerons de leur métier et de l’importance de la ressource fourragère naturelle pour assurer la qualité des produits mais aussi pour contribuer à la santé animale. Nous évoquerons également le travail mené depuis de nombreuses années par le CBN Massif central pour connaître et préserver la flore prairiale.
Balade de 3 km environ (100 m de dénivelé), entre prairies et lisières forestières du Mont d’Alambre.
Tout public à partir de 8-10 ans
RDV sur le parking de la Ferme du Mézenc – 43150 Les Estables. GPS : 44.912444428991584 / 4.17035494185441. Matériel prêté : loupes de botanistes. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, bouteilles d’eau. Gratuit Infos : 04 71 77 55 65 RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 17/07 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda Ferme du Mézenc Les Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] P-M.Le Henaff/CBNMC
Une balade à la découverte des prairies naturelles du Mézenc et une rencontre des éleveurs de l’AOP Fin Gras du Mézenc.
À voir aussi à Les Estables (Haute-Loire)
RDV sur le parking de la Ferme du Mézenc – 43150 Les Estables. GPS : 44.912444428991584 / 4.17035494185441.
Matériel prêté : loupes de botanistes. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, bouteilles d’eau.
Gratuit
Infos : 04 71 77 55 65
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 17/07 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda
Ferme du Mézenc Les Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}]
P-M.Le Henaff/CBNMC