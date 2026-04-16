Les projections de L’Institut de l’Image -Werner Herzog ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les projections de L’Institut de l’Image -Werner Herzog

Du 07/05 au 31/05/2026. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-07

La programmation se délocalise à l’ESAAix, rue Émile Tavan, pendant les travaux de la bibliothèque Méjanes. L’amphithéâtre de l’École a été aménagé afin d’y organiser des séances de cinéma dans les meilleures conditions possibles.

Né en 1942 à Munich, Werner Herzog signe son premier long-métrage, Signes de Vie, en 1968 et obtient le Prix spécial au Festival de Berlin. En 1972, avec Aguirre, la colère de Dieu qui inaugure sa collaboration avec Klaus Kinski, Herzog accède à une renommée internationale et devient, avec notamment Volker Schlöndorff et Rainer Werner Fassbinder, l’un des chefs de file du cinéma allemand. Depuis près de 60 ans, de Cœur de verre à Nosferatu, en passant par Fitzcarraldo, ses fictions ont marqué l’histoire du cinéma, tout comme ses documentaires, comme La Grotte des rêves perdus qui nous ramène aux origines de l’humanité et de l’histoire de l’art, ou plus récemment Au Cœur des volcans, qui résume à lui seul l’affection d’Herzog pour les aventuriers de l’extrême.



● Signes de vie Lebenszeichen (All., 1968) 1h30 de Werner Herzog avec Peter Brogle, Wolfgang Reichmann, Athina Zacharopoulou…

Jeudi 7 mai à 16h, samedi 9 à 18h, dimanche 17 à 17h40, jeudi 28 à 14h



● Aguirre, la colère de Dieu Aguirre, der Zorn Gottes (All., 1972) 1h34 de Werner Herzog avec Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo…

Jeudi 7 mai à 14h, dimanche 10 à 16h20, samedi 16 à 18h30, vendredi 22 à 20h30, samedi 30 à 14h30



● L’Énigme de Kaspar Hauser Jeder für sich und Gott gegen alle (All., 1974) 1h49 de Werner Herzog avec Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira…

Jeudi 7 mai à 19h45, vendredi 15 à 14h, samedi 23 à 16h15, jeudi 28 à 16h



● Cœur de verre Herz aus glas (All., 1976) 1h35 de Werner Herzog avec Josef Bierbichler, Stefan Güttler, Clemens Scheitz…

Vendredi 8 mai à 14h30, vendredi 15 à 16h15, samedi 16 à 20h30, samedi 23 à 18h30, dimanche 31 à 14h30



● Nosferatu, fantôme de la nuit Nosferatu Phantom der nacht (All./Fr., 1979) 1h49 de Werner Herzog

avec Isabelle Adjani, Bruno Ganz, Klaus Kinski…

Samedi 9 mai à 20h, vendredi 15 à 18h15, samedi 16 à 16h15, dimanche 24 à 16h20, vendredi 29 à 16h



● Woyzeck (All., 1979) 1h20 de Werner Herzog avec Klaus Kinski, Eva Mattes, Wolfgang Reichmann…

Jeudi 7 mai à 18h, samedi 16 à 14h30, jeudi 21 à 20h45, dimanche 24 à 14h30



● Fitzcarraldo (All., 1982) 2h37 de Werner Herzog avec Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy…

Vendredi 8 mai à 16h30, dimanche 17 à 14h30, vendredi 22 à 14h30, samedi 30 à 16h45



● Les Ascensions La Soufrière/Gasherbrum… (All., 1977/1985) 1h16 de Werner Herzog

Samedi 9 mai à 14h30, jeudi 14 à 16h30, jeudi 21 à 14h, vendredi 29 à 18h10, samedi 30 à 20h



● La Grotte des rêves perdus (Fr./USA/GB, 2010) 1h30 de Werner Herzog

Samedi 23 mai à 20h30, présenté par Barbara Satre, directrice de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et historienne de l’art (dans le cadre de Monumental, organisé par Hexalab pour la Nuit européenne des musées)

Autres séances samedi 9 à 16h10, jeudi 14 à 14h30, vendredi 29 à 14h



● Au Cœur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft (Fr., 2024) 1h21 de Werner Herzog

Dimanche 10 mai à 14h30, vendredi 15 à 20h30, jeudi 21 à 15h45, samedi 23 à 14h30, dimanche 31 à 16h30. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The program was relocated to ESAAix, rue Émile Tavan, during work on the Méjanes library. The school’s amphitheatre has been converted to provide the best possible conditions for film screenings.

L’événement Les projections de L’Institut de l’Image -Werner Herzog Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence