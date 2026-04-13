Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique Villers-sur-Mer
Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique Villers-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.
Villers-sur-Mer
Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique
Pl. du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.
Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.
Retrouver son esprit d’enfance et partir, petits et grands, en images d’autrefois et à l’accordéon live, à la découverte des premières émotions cinématographiques.
Programmation des films
– Les œufs de Pâques de Segundo de Chomón 1907, Pathé frères) distr FPA Classics
– Les ombres chinoises de Segundo de Chomón (1908, Pathé frères) distr Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
– Kiriki, acrobates Japonais de Segundo de Chomón (1907, Pathé frères) Distr FPA Classics
– Métamorphose du papillon de Gaston Velle (1905, Pathé frères) Distr FPA Classics
– Danse serpentine (anonyme) Distr FPA Classics .
Pl. du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie
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English : Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique
Created in 1994, the Promenades Musicales du Pays d’Auge have since offered concerts by leading artists, touring the Pays d’Auge and combining local heritage with a wide range of musical offerings.
L’événement Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SPL Deauville
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