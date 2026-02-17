Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu Lisieux
Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu Lisieux lundi 27 juillet 2026.
Lisieux
Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu
11 Rue d’Orival Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Tendez l’oreille au marché de Saint-Pierre-sur-Dives et laissez-vous porter par l’accordéon de Julien Beautemps.
Tendez l’oreille au marché de Saint-Pierre-sur-Dives et laissez-vous porter par l’accordéon de Julien Beautemps. .
11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 59 15 25 86
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English : Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu
Listen out for Julien Beautemps’ accordion at the Saint-Pierre-sur-Dives market.
L’événement Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu Lisieux a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité
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