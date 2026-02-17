Lisieux

Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu

11 Rue d’Orival Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Tendez l’oreille au marché de Saint-Pierre-sur-Dives et laissez-vous porter par l’accordéon de Julien Beautemps.

Tendez l’oreille au marché de Saint-Pierre-sur-Dives et laissez-vous porter par l’accordéon de Julien Beautemps. .

11 Rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 59 15 25 86

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English : Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu

Listen out for Julien Beautemps’ accordion at the Saint-Pierre-sur-Dives market.

L’événement Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Inattendu Lisieux a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité