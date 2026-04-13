Les P’tis musiciens, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Les P’tis musiciens, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy mercredi 3 juin 2026.
Les P’tis musiciens Mercredi 3 juin, 11h15 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T11:15:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T11:15:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Un atelier pour « écouter, chanter, danser, jouer …
Solène, professeur au conservatoire de musique de Saint-Dizier nous propose une séance musicale pour les enfants autour de l’écoute et de la danse et des comptines
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
atelier d’éveil musical bébé musique
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