Les p’tites bêtes du cours d’eau Maison de la chauve-souris Kernascléden

Kernascléden

Les p’tites bêtes du cours d’eau

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Plongez dans le monde secret de la rivière du Scorff ! Venez découvrir la richesse insoupçonnée de la vie aquatique et de l’importance de préserver ces milieux. Accompagné par une animatrice nature, les participants partiront en exploration le long des berges du Scorff, équipés de filets, boîte-loupe, et fiches d’identification. Après une phase d’observation, les petites bêtes seront relâchées dans leur milieu naturel. Accessible dès 4 ans. Réservation obligatoire. .

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan