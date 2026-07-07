Atelier construction gîtes à chauves-souris Maison de la chauve souris Kernascléden

mercredi 8 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden

Informations pratiques

Kernascléden

Atelier construction gîtes à chauves-souris

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Durant 1h30 à 2h, vous construisez un gîte à chauve-souris tout en découvrant l’univers des demoiselles de la nuit et les bons gestes pour les préserver. Sur réservation. .

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Atelier construction gîtes à chauves-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56