Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les p’tites histoires du samedi Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Les p’tites histoires du samedi Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Les p’tites histoires du samedi Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Champs-Manceaux

Adresse : Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Les p’tites histoires du samedi Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes 30 mai et 13 juin Ille-et-Vilaine

Lectures à partir de 3 ans

Lectures pour les enfants, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)