Les p’tites notes avec Tchiki Pam, Médiathèque de Fromelles, Fromelles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Les p’tites notes avec Tchiki Pam Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de Fromelles Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Des escargots à la guitare, des poissons qui ne dansent qu’au son de l’accordéon, des claves qui imitent la pluie et un ukulele pour voyager… Et pourquoi pas jouer des cloches avec ses pieds pendant qu’on y est ?
Dans ce joyeux atelier, découvrez différents instruments, des connus et des plus rares, à travers des comptines très célèbres (ou pas du tout) !…
Vous serez même amené à participer !
Dans le cadre du Festival Live entre les livres de l’association Dynamo
Médiathèque de Fromelles 7 rue de l’église 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France 03 20 35 12 67 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/le-temps-de-lire-fromelles [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fromelles.fr »}]
Atelier musical pour les tout-petits
© Festival Live entre les livres – Dynamo
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