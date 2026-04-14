Les P’tites oreilles, Bibliothèque Triangle, Rennes
Les P’tites oreilles, Bibliothèque Triangle, Rennes mercredi 29 avril 2026.
Les P’tites oreilles 29 avril et 27 mai Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T17:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:30:00+02:00
Lectures pour la petite enfance, par les bibliothécaires
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures pour les 0-3 ans lectures
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