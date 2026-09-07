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Les P’tites Oreilles : Le lapin, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Les P’tites Oreilles : Le lapin, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Sur inscription

Les P’tites Oreilles : Le lapin Mercredi 18 novembre, 09h30, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T10:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T10:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:00:00+01:00

Hop, hop, hop… le lapin montre le chemin !
Deux séances (vous pouvez vous inscrire à une seule) :
De 9h30 à 10h OU de 10h30 à 11h
La médiathèque ouvre exceptionnellement (et uniquement) pour cette animation un mercredi matin par mois. Il est recommandé de venir seulement 10 minutes avant afin de s’installer dans la salle d’animation (au premier étage).
Les autres espaces (adulte, image et son, étude, numérique) ne seront pas accessibles.
Merci pour votre compréhension et à très vite !

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://zfrmz.eu/sf87PKFE9H8jSF3sDPJw »}]
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