Les P’tites Oreilles : Le lapin, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Les P’tites Oreilles : Le lapin Mercredi 18 novembre, 09h30, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T10:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T10:30:00+01:00 – 2026-11-18T11:00:00+01:00
Hop, hop, hop… le lapin montre le chemin !
Deux séances (vous pouvez vous inscrire à une seule) :
De 9h30 à 10h OU de 10h30 à 11h
La médiathèque ouvre exceptionnellement (et uniquement) pour cette animation un mercredi matin par mois. Il est recommandé de venir seulement 10 minutes avant afin de s’installer dans la salle d’animation (au premier étage).
Les autres espaces (adulte, image et son, étude, numérique) ne seront pas accessibles.
Merci pour votre compréhension et à très vite !
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://zfrmz.eu/sf87PKFE9H8jSF3sDPJw »}]
Lectures pour toutes petites oreilles (0-3 ans)
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