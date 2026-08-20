Les P’tites Oreilles : L’écureuil, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Les P’tites Oreilles : L’écureuil Mercredi 14 octobre, 09h30, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T09:30:00+02:00 – 2026-10-14T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
À petits pas, l’écureuil nous invite en forêt.
Deux séances (vous pouvez vous inscrire à une seule) :
De 9h30 à 10h OU de 10h30 à 11h
La médiathèque ouvre exceptionnellement (et uniquement) pour cette animation un mercredi matin par mois. Il est recommandé de venir seulement 10 minutes avant afin de s’installer dans la salle d’animation (au premier étage).
Les autres espaces (adulte, image et son, étude, numérique) ne seront pas accessibles.
Merci pour votre compréhension et à très vite !
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Lectures pour toutes petites oreilles (0-3 ans)
À voir aussi à Auch (Gers)
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