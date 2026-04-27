Les p’tits gars laids Massay
Les p’tits gars laids Massay samedi 23 mai 2026.
Massay
Les p’tits gars laids
78 Rue de la Gare Massay Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert organisé par Graines de Bons Arts
Concert organisé par Graines de Bons Arts 12 .
78 Rue de la Gare Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire grainesdebonsarts@hotmail.com
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English :
Concert organized by Graines de Bons Arts
L’événement Les p’tits gars laids Massay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON
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