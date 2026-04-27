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Les p’tits gars laids Massay

Les p’tits gars laids Massay

Les p’tits gars laids Massay samedi 23 mai 2026.

Adresse : 78 Rue de la Gare

Ville : 18120 Massay

Département : Cher

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Massay

Les p’tits gars laids

78 Rue de la Gare Massay Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert organisé par Graines de Bons Arts
Concert organisé par Graines de Bons Arts 12  .

78 Rue de la Gare Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire   grainesdebonsarts@hotmail.com

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English :

Concert organized by Graines de Bons Arts

L’événement Les p’tits gars laids Massay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON

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