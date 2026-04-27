Massay

Mago

78 Rue de la Gare Massay Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert organisé par Graines de Bons Arts. Hip-hop diatonique

Concert organisé par Graines de Bons Arts. Hip-hop diatonique 12 .

78 Rue de la Gare Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire grainesdebonsarts@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert organized by Graines de Bons Arts. Diatonic hip-hop

L’événement Mago Massay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON