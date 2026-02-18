Sortie photo

Massay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Amateurs de photographie naturaliste, venez participer à une sortie dédiée aux orchidées et aux ascalaphes. Vous pourrez observer ces espèces remarquables et réaliser de superbes clichés au fil de la balade.

Amateurs de photographie naturaliste, venez participer à une sortie dédiée aux orchidées et aux ascalaphes. Vous pourrez observer ces espèces remarquables et réaliser de superbes clichés au fil de la balade. .

Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature photography enthusiasts, come and take part in an outing dedicated to orchids and ascalaphes. You’ll be able to observe these remarkable species and take some superb photos along the way.

L’événement Sortie photo Massay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON