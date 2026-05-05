Jardin d’ornement, un jardin paisible, Massay

Jardin d’ornement 6 et 7 juin un jardin paisible Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans ce jardin, vous pourrez découvrir rosiers parfumés et plantes en fleurs, des espaces dédiés cachés et une décoration personnelle très élégante. Il fait bon s’y poser et profiter des parfums et des couleurs.

un jardin paisible 48 rue de la gare 18120 massay Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire 0672072773 http://www.etsionparlaitjardin.fr Un joli jardin de village, où il fait bon se poser, et découvrir différents espaces fleuris, colorés et parfumés. membre de l’association « Et si on parlait jardin! »

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