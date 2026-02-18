De coteau en vallon

Massay Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:30:00

fin : 2026-05-09 10:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Depuis le coteau, découvrez un espace naturel préservé avec sa faune et sa flore particulières.

Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

English :

From the hillside, discover a preserved natural area with its own particular flora and fauna.

