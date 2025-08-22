Boucle n°18 sur la voie de Cluny Massay Cher

Boucle n°18 sur la voie de Cluny En VTC

Boucle n°18 sur la voie de Cluny Place de l’Église 18120 Massay Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Les vastes étendues de la Champagne en Berry n’attendent qu’une chose vos yeux grands ouverts sur l’histoire de ce monde rural.

+33 2 48 53 06 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The vast expanses of Champagne en Berry are just waiting for you to open your eyes wide to the history of this rural world.

Deutsch :

Die weiten Landschaften der Champagne in Berry warten nur auf eines: Ihre weit geöffneten Augen für die Geschichte dieser ländlichen Welt.

Italiano :

Le vaste distese della Champagne en Berry aspettano solo che apriate gli occhi sulla storia di questo mondo rurale.

Español :

Las vastas extensiones de Champagne en Berry le esperan para que abra bien los ojos a la historia de este mundo rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par SIT Centre-Val de Loire