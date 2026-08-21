Les P´tits Kili, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Informations pratiques

Les P´tits Kili Vendredi 9 octobre, 10h00 Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T10:30:00+02:00

Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Une heure du conte pour les tout-petits. Des mots, des images, des couleurs… La découverte des livres et de la littérature dès le plus jeune âge.

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