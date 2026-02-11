Les P’tits philosophes Aider, c’est quoi ? Médiathèque de Chabeuil Chabeuil

Les P’tits philosophes Aider, c’est quoi ?

Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18

As-tu déjà demandé de l’aide ? Peut-on aider quand on est enfants ? Y a-t-il différentes façons d’aider ? Que serait un monde où personne ne s’aide jamais ?

.

Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have you ever asked for help? Can you help as a child? Are there different ways of helping? What would a world be like where nobody ever helped each other?

L’événement Les P’tits philosophes Aider, c’est quoi ? Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-11 par Valence Romans Tourisme