Les P’tits philosophes Aider, c’est quoi ? Médiathèque de Chabeuil Chabeuil
Les P’tits philosophes Aider, c’est quoi ? Médiathèque de Chabeuil Chabeuil mercredi 18 mars 2026.
Les P’tits philosophes Aider, c’est quoi ?
Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
Date(s) :
2026-03-18
As-tu déjà demandé de l’aide ? Peut-on aider quand on est enfants ? Y a-t-il différentes façons d’aider ? Que serait un monde où personne ne s’aide jamais ?
.
Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you ever asked for help? Can you help as a child? Are there different ways of helping? What would a world be like where nobody ever helped each other?
L’événement Les P’tits philosophes Aider, c’est quoi ? Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-11 par Valence Romans Tourisme