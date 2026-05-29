Les P’tits Vélos de la Rincerie Balade commentée en vélos électriques en super 73 Base de loisirs la Rincerie La Selle-Craonnaise mercredi 1 juillet 2026.

La Selle-Craonnaise

Les P’tits Vélos de la Rincerie Balade commentée en vélos électriques en super 73

Base de loisirs la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les P’tits vélos de la Rincerie vous propose une animation tout l’été !

Balade commentée en vélos électriques en super 73 & verre de l’amitié, tous les mercredis à 19h du 1er juillet au 26 août.

Durée 1h30

Le départ se fera au local des p’tits vélos à 19h00 sur inscription limité au nombre de 12 personnes au tarif de 17€ petit verre à l’arrivée compris. .

Base de loisirs la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 77 65 10 lesptitsvelosrincerie@gmail.com

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English :

Les P’tits vélos de la Rincerie will be on hand all summer!

L’événement Les P’tits Vélos de la Rincerie Balade commentée en vélos électriques en super 73 La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE