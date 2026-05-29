Les P’tits Vélos de la Rincerie Balade commentée en vélos électriques en super 73 Base de loisirs la Rincerie La Selle-Craonnaise
Les P’tits Vélos de la Rincerie Balade commentée en vélos électriques en super 73 Base de loisirs la Rincerie La Selle-Craonnaise mercredi 1 juillet 2026.
La Selle-Craonnaise
Les P’tits Vélos de la Rincerie Balade commentée en vélos électriques en super 73
Base de loisirs la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Les P’tits vélos de la Rincerie vous propose une animation tout l’été !
Balade commentée en vélos électriques en super 73 & verre de l’amitié, tous les mercredis à 19h du 1er juillet au 26 août.
Durée 1h30
Le départ se fera au local des p’tits vélos à 19h00 sur inscription limité au nombre de 12 personnes au tarif de 17€ petit verre à l’arrivée compris. .
Base de loisirs la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 77 65 10 lesptitsvelosrincerie@gmail.com
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English :
Les P’tits vélos de la Rincerie will be on hand all summer!
L’événement Les P’tits Vélos de la Rincerie Balade commentée en vélos électriques en super 73 La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE
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