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LES QUATRE SAISONS – BALLET LE CEPAC SILO Marseille

LES QUATRE SAISONS – BALLET LE CEPAC SILO Marseille

LES QUATRE SAISONS – BALLET LE CEPAC SILO Marseille vendredi 22 janvier 2027.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2027-01-22

Fin : 2027-01-22

Heure de début : 20:00

LES QUATRE SAISONS – BALLET Début : 2027-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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