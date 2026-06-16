Vierzon

Les quatre saisons

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:30:00

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2027-03-24

François Mauduit s’empare d’une des plus célèbres partitions de tous les temps. Les quatre saisons de Vivaldi est sans aucun doute l’œuvre la plus connue de ce génie de la musique baroque. Elle a fait naître de nombreuses petites sœurs, dont certaines sont de véritables bijoux musicaux (Verdi, Tchaikovksy, Haydn, Glazunov…). Mais l’histoire des saisons est aussi celle du tourbillon de la vie, de l’éternel recommencement, chaque fois différent. Les saisons rythment toute une vie ses histoires d’amour, ses défis, ses souvenirs… On les retrouve aussi dans les grands mythes, à travers les œuvres des plus grands peintres et autres créateurs prolifiques. 20 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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L’événement Les quatre saisons Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON