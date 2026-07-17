Les racines, des copines de la biodiversité de la terre, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Les racines, des copines de la biodiversité de la terre Mercredi 16 septembre, 14h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Plongez en famille dans le monde fascinant de nos amies les racines ! Partez à la découverte de leur incroyable diversité à travers quatre ateliers différents : chasse au trésor, observation, mimes et dessins.

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.