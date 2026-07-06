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Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>+ d'infos par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr</p><p>ou par téléphone : 01 44 78 55 20</p>

Embarquez pour un beau voyage imaginaire !

Retrouvons-nous à 11h, à la bibliothèque.

Pour les enfants, à partir de 3 ans.

Une sélection d’histoires et de musiques choisies pour vous par les bibliothécaires.
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit

+ d’infos par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ou par téléphone : 01 44 78 55 20

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T11:45:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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