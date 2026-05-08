Les racontines de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris

Princesses, chevaliers et dragons, nobles dames et nobles seigneurs, jolies damoiselles et jolis damoiseaux, oyez oyez !

L’équipe des Racontines vous invite à faire un tour au Moyen Âge. N’hésitez pas à revêtir vos plus beaux atours pour l’occasion !

De 1 à 4 ans – Réservation obligatoire

Par téléphone : 01 55 25 80 20 ou par courriel : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Les Racontines de Violette vous font voyager dans le temps, direction le Moyen Âge !

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 11h30

Le samedi 06 juin 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Réservation obligatoire.

Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T11:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T11:30:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



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