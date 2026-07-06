Les racontines spéciales fêtes de fin d’année Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Embarquez pour un beau voyage imaginaire !
Retrouvons-nous à 11h, à la bibliothèque.
Pour les enfants, à partir de 3 ans.
Une sélection d’histoires et de musiques choisies pour vous par les bibliothécaires.
Le samedi 05 décembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit
+ d’infos par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
ou par téléphone : 01 44 78 55 20
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
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