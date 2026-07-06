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Les racontines spéciales fêtes de fin d’année Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

Les racontines spéciales fêtes de fin d’année Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>+ d'infos par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr</p><p>ou par téléphone : 01 44 78 55 20</p>

Embarquez pour un beau voyage imaginaire !

Retrouvons-nous à 11h, à la bibliothèque.

Pour les enfants, à partir de 3 ans.

Une sélection d’histoires et de musiques choisies pour vous par les bibliothécaires.
Le samedi 05 décembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit

+ d’infos par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ou par téléphone : 01 44 78 55 20

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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