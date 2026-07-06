Les racontinettes Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Un tapis, des coussins …. Et des livres de toutes les tailles, formes, couleurs ! Installez-vous confortablement avec vos tout-petits et partagez ensemble une échappée dans les livres, les histoires, les comptines.
Pour les 0-3 ans et leurs parents.
Retrouvons-nous le samedi 07/11 à 11h.
Le rendez-vous pour lire en famille à la bibliothèque !
Le samedi 07 novembre 2026
de 11h00 à 11h20
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-07T12:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T12:20:00+01:00
Date(s) : 2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T11:20:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
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