Les Ratés de la science, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Les Ratés de la science Mardi 15 septembre, 18h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:30:00+02:00
Mardi 15 septembre à 18h30
En présence de Bruno Léandri
Léandri, le retour ! A partir d’une sélection d’archives TV issues des collections de l’INA, Bruno Léandri nous présentera une curieuse brochette de savants qui dérapent : Carrel flirte avec l’eugénisme, Reich traque les orgons pendant que Blondlot invente des rayons invisibles (un peu trop). Benveniste et Montagnier diluent la raison dans la mémoire de l’eau, et Jean Pierre Petit dialogue avec les extra-terrestres de la planète Ummo. Entre reconversions explosives (Unabomber) et exil volontaire (Perelman), sans oublier les avions renifleurs et autres machines miracles, la science a parfois des ratés très créatiifs !
Écrivain, chroniqueur et scénariste, réalisateur de nombreux romans-photos (plus de 300), auteur de nouvelles (plus de 500), Bruno Léandri est l’un des membres historiques du mensuel Fluide Glacial, où il a officié pendant près de quarante ans. Parallèlement, outre sa participation humoristique à des émissions de télé scientifiques, sur ARTE ou la RTBF, il est l’auteur d’une trentaine de livres d’humour, sur l’histoire, les sciences, les voyages, ou le nougat aux anchois, dont notamment la Grande Encyclopédie du dérisoire (5 tomes)
Actuellement, on peut voir « La minute curieuse de Papy Léandri » sur les antennes de ICI-FR3 Régions et sur francetv.com
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Dans le cadre du 15e Fifigrot
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