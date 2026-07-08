LES REINES DU BURLESQUE Montpellier
mercredi 16 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LES REINES DU BURLESQUE
9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 38 – 38 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2026-09-16 2026-11-19 2027-01-21 2027-03-04 2027-05-06
De l’humour et du glamour dans la plus pure tradition des show à l’américaine !
Un cabaret pailleté dont vous ressortirez avec des étoiles dans les yeux ! Sous la houlette de LILI CHANTILLY, célèbre effeuilleuse burlesque, accompagnée de sa joyeuse troupe de danseuses !
De l’humour et du glamour dans la plus pure tradition des show à l’américaine !
Un cabaret pailleté dont vous ressortirez avec des étoiles dans les yeux ! Sous la houlette de LILI CHANTILLY, célèbre effeuilleuse burlesque, accompagnée de sa joyeuse troupe de danseuses ! Pour LILI CHANTILLY, passionnée par le charme hollywoodien et l’univers sophistiqué des années 30, l’effeuillage burlesque est un art, un art du costume, de la danse et de la comédie qu’elle a hâte de partager avec vous !
Sur réservation .
9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : LES REINES DU BURLESQUE
Humor and glamour in the purest tradition of American-style shows!
A glittering cabaret that will leave you with stars in your eyes! Led by LILI CHANTILLY, the famous burlesque stripper, accompanied by her cheerful troupe of dancers!
L’événement LES REINES DU BURLESQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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