Les Rencards du climat à Chaud Bouillon !, Chaud Bouillon, Lille

Informations pratiques

Les Rencards du climat à Chaud Bouillon ! Jeudi 17 décembre, 19h00 Chaud Bouillon Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T19:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-17T19:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:00:00+01:00

Chaud Bouillon 70 Pass. de l’Internationale, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

Temps de rencontre pour ceux qui s’investissent ou veulent s’investir en faveur de l’environnement