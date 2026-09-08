AGENDA · Lille
Les Rencards du climat à Chaud Bouillon !, Chaud Bouillon, Lille
jeudi 17 décembre 2026 · Chaud Bouillon · Lille
Informations pratiques
Les Rencards du climat à Chaud Bouillon ! Jeudi 17 décembre, 19h00 Chaud Bouillon Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T19:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:00:00+01:00
Fin : 2026-12-17T19:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:00:00+01:00
Chaud Bouillon 70 Pass. de l’Internationale, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France
Temps de rencontre pour ceux qui s’investissent ou veulent s’investir en faveur de l’environnement
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