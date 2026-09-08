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AGENDA · Lille

Les Rencards du climat à Chaud Bouillon !, Chaud Bouillon, Lille

jeudi 17 décembre 2026 · Chaud Bouillon · Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Chaud Bouillon
Adresse
70 Pass. de l'Internationale, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Les Rencards du climat à Chaud Bouillon ! Jeudi 17 décembre, 19h00 Chaud Bouillon Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T19:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:00:00+01:00
Fin : 2026-12-17T19:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:00:00+01:00

Chaud Bouillon 70 Pass. de l’Internationale, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France
Temps de rencontre pour ceux qui s’investissent ou veulent s’investir en faveur de l’environnement

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