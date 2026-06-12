Les rencontres Constellations de Metz Bliiida Metz

Metz

Les rencontres Constellations de Metz

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 08:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le festival et le tiers lieu Bliiida s’associent pour organiser une journée de rencontres inspirantes accessible gratuitement au grand public.

Animées par Hacnumedia, ces rencontres sont l’occasion de questionner et mesurer l’impact de cet événement, en premier lieu pour les artistes et les structures partenaires. Cette journée invite les professionnels à interroger leurs pratiques, à s’inspirer d’initiatives de pairs et à imaginer de nouveaux horizons. Elle est l’occasion également de revenir sur le chemin parcouru et l’évolution des enjeux de la création artistique en espace public au fil des 10 éditions du festival.

Artistes, curateurs, organisateurs, élus et acteurs engagés du secteur confrontent leurs expertises entre art urbain et art numérique les enjeux de production en espace public, la liberté de création, et les dynamiques entre émergence, ancrage local et collaborations européennes.Talks inspirants, conversations croisées, et restitutions d’artistes en résidence alternent entre retours d’expérience et visions prospectives. Ouvertes aux professionnels, comme aux curieux, ces rencontres proposent de découvrir une étape de travail de l’artiste française Amélie Samson et du collectif luxembourgeois Minuit 47 Benjamin Gabriel & Victor Paredes lauréats de l’Appel à projet Résidence transfrontalière d’arts numériques et multimédia porté par la Ville de Metz, les Rotondes à Luxembourg et Bliiida.

Organisées par la Ville de Metz et Bliiida.Tout public

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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The festival and third-party venue Bliiida have joined forces to organize a day of inspiring encounters open to the general public free of charge.

Hosted by Hacnumedia, these meetings are an opportunity to question and measure the impact of this event, first and foremost for artists and partner structures. The day invites professionals to question their practices, draw inspiration from peer initiatives and imagine new horizons. It is also an opportunity to look back on the progress made and the evolution of the challenges of artistic creation in public spaces over the course of the festival’s 10 editions.

Artists, curators, organizers, elected officials and committed players in the sector will share their expertise on urban and digital art: the challenges of production in public spaces, creative freedom, and the dynamics between emergence, local roots and European collaborations. Inspiring talks, cross-conversations and artist-in-residence presentations will alternate between feedback and forward-looking visions. Open to professionals and the curious alike, these encounters offer an opportunity to discover a stage in the work of French artist Amélie Samson and Luxembourg collective Minuit 47: Benjamin Gabriel & Victor Paredes, winners of the Cross-border residency in digital arts and multimedia call for projects sponsored by the City of Metz, Les Rotondes in Luxembourg and Bliiida.

Organized by the City of Metz and Bliiida.

L’événement Les rencontres Constellations de Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ