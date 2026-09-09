Les rencontres de DisDameDonc : périménopause et ménopause, La ManuCo, Bordeaux
lundi 28 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux
Informations pratiques
Les rencontres de DisDameDonc : périménopause et ménopause Lundi 28 septembre, 10h30 La ManuCo Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:30:00+02:00 – 2026-09-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T10:30:00+02:00 – 2026-09-28T11:30:00+02:00
Pour parler de la périménopause et ménopause sans tabou. Un temps d’échange pour s’entraider, comprendre, partager et ne plus se sentir seules face dans cette période de vie de grands changements.
La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]
Un espace pour s’informer et s’exprimer. ménopause tabou
DisDameDonc
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