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Les rencontres de DisDameDonc : périménopause et ménopause, La ManuCo, Bordeaux

lundi 28 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux

Les rencontres de DisDameDonc : périménopause et ménopause, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
La ManuCo
Adresse
15 rue causserouge, 33000 bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Les rencontres de DisDameDonc : périménopause et ménopause Lundi 28 septembre, 10h30 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:30:00+02:00 – 2026-09-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T10:30:00+02:00 – 2026-09-28T11:30:00+02:00

Pour parler de la périménopause et ménopause sans tabou. Un temps d’échange pour s’entraider, comprendre, partager et ne plus se sentir seules face dans cette période de vie de grands changements.

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Un espace pour s’informer et s’exprimer. ménopause tabou

DisDameDonc

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