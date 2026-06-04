Les Rencontres de la mode au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis
Les Rencontres de la mode au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis jeudi 9 juillet 2026.
Fontaine-Chaalis
Les Rencontres de la mode au Domaine de Chaalis
Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 00:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Le jeudi 9 juillet 2026, le domaine de Chaalis accueille la 2e édition des Rencontres de la Mode de Chaalis, une journée dédiée à la mode durable et à la création responsable.
Un premier évènement accessible aux visiteurs puis une soirée qu’il faut réserver.
Le jeudi 9 juillet 2026, le domaine de Chaalis accueille la 2e édition des Rencontres de la Mode de Chaalis, une journée dédiée à la mode durable et à la création responsable.
Sept ans après la création de Paris Good Fashion, qui rassemble aujourd’hui plus de 100 acteurs majeurs de la filière, l’enjeu de cet événement est d’amplifier l’impact des travaux de cette coalition, en France comme à l’international, et d’inviter d’autres organisations, dans d’autres capitales stratégiques, à rejoindre cette dynamique collective.
Leaders RSE, jeunes créateurs et étudiants travailleront ensemble autour de la restitution de la consultation citoyenne lancée en mars, sur le thème comment donner envie de s’habiller éthique et durable? , et dans le cadre de plusieurs ateliers avec un focus particulier sur les moins de 30 ans, les métiers d’art et la création responsable, aux côtés de l’ANDAM, du Comité Colbert et de la Fondation de France.
L’occasion également d’annoncer le lancement d’une nouvelle coalition internationale, la Cities Fashion Sustainable Coalition, en présence des représentants des villes participantes.
PROGRAMMATION
Matinée
Conférences et échanges autour de la mode durable, de la création responsable et des nouvelles initiatives de la filière mode
Après-midi
Déjeuner dans le parc avec food trucks et glacier
Ateliers participatifs autour des métiers d’art, de l’innovation et de la mode responsable
SOIR
Chaalis fête la Fashion Week avec un pique-nique et une soirée en rose !
Jeudi 9 juillet de 19h à 00h30 (dernière entrée à 21h)
Tarif unique 20€
A l’occasion des Rencontres de la Mode de Chaalis, le domaine de Chaalis et Paris Good Fashion vous invitent, à partir de 19h, à une grande soirée d’été dédiée à la mode durable.
Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial dans le parc, entre food trucks, bar à cocktails, projections et DJ set en plein air, en présence des lauréats 2026 de l’Association nationale pour le développement des arts de la mode (ANDAM).
Une coupe de Champagne ou un soft vous sera offert.
Dress code pour la soirée UNE TOUCHE DE ROSE
Programmation:
Pique-nique dans le parc (les visiteurs sont invités à apporter leur panier repas)
Bar à cocktails et food trucks sur place
Projections des moments forts de la Fashion Week
Présence des lauréats ANDAM 2026 et de leurs égéries
DJ set en plein air dans une ambiance festive et élégante aux touches de rose
Informations pratiques
Tarif unique 20€
Billetterie en ligne uniquement — aucune vente sur place
Nombre de places limité
Accès en voiture unqiuement Parking gratuit sur place .
Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 04 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Thursday July 9, 2026, the Domaine de Chaalis will host the 2nd Rencontres de la Mode de Chaalis, a day dedicated to sustainable fashion and responsible design.
The first event is open to visitors, followed by an evening to reserve.
L’événement Les Rencontres de la mode au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2026-06-04 par Chantilly-Senlis Tourisme
À voir aussi à Fontaine-Chaalis (Oise)
- Journées de la Rose au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 12 juin 2026
- Séance de yoga dans la roseraie du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 13 juin 2026
- La Grande Aventure de Chaalis Fontaine-Chaalis 4 juillet 2026
- Les Médiévales du Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 5 septembre 2026
- Les Journées du Verger et du Potager au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 17 octobre 2026