Les Rencontres de la mode au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

Fontaine-Chaalis

Les Rencontres de la mode au Domaine de Chaalis

Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 00:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Le jeudi 9 juillet 2026, le domaine de Chaalis accueille la 2e édition des Rencontres de la Mode de Chaalis, une journée dédiée à la mode durable et à la création responsable.

Un premier évènement accessible aux visiteurs puis une soirée qu’il faut réserver.

Le jeudi 9 juillet 2026, le domaine de Chaalis accueille la 2e édition des Rencontres de la Mode de Chaalis, une journée dédiée à la mode durable et à la création responsable.

Sept ans après la création de Paris Good Fashion, qui rassemble aujourd’hui plus de 100 acteurs majeurs de la filière, l’enjeu de cet événement est d’amplifier l’impact des travaux de cette coalition, en France comme à l’international, et d’inviter d’autres organisations, dans d’autres capitales stratégiques, à rejoindre cette dynamique collective.

Leaders RSE, jeunes créateurs et étudiants travailleront ensemble autour de la restitution de la consultation citoyenne lancée en mars, sur le thème comment donner envie de s’habiller éthique et durable? , et dans le cadre de plusieurs ateliers avec un focus particulier sur les moins de 30 ans, les métiers d’art et la création responsable, aux côtés de l’ANDAM, du Comité Colbert et de la Fondation de France.

L’occasion également d’annoncer le lancement d’une nouvelle coalition internationale, la Cities Fashion Sustainable Coalition, en présence des représentants des villes participantes.

PROGRAMMATION

Matinée

Conférences et échanges autour de la mode durable, de la création responsable et des nouvelles initiatives de la filière mode

Après-midi

Déjeuner dans le parc avec food trucks et glacier

Ateliers participatifs autour des métiers d’art, de l’innovation et de la mode responsable

SOIR

Chaalis fête la Fashion Week avec un pique-nique et une soirée en rose !

Jeudi 9 juillet de 19h à 00h30 (dernière entrée à 21h)

Tarif unique 20€

A l’occasion des Rencontres de la Mode de Chaalis, le domaine de Chaalis et Paris Good Fashion vous invitent, à partir de 19h, à une grande soirée d’été dédiée à la mode durable.

Apportez votre pique-nique et profitez d’un moment convivial dans le parc, entre food trucks, bar à cocktails, projections et DJ set en plein air, en présence des lauréats 2026 de l’Association nationale pour le développement des arts de la mode (ANDAM).

Une coupe de Champagne ou un soft vous sera offert.

Dress code pour la soirée UNE TOUCHE DE ROSE

Programmation:

Pique-nique dans le parc (les visiteurs sont invités à apporter leur panier repas)

Bar à cocktails et food trucks sur place

Projections des moments forts de la Fashion Week

Présence des lauréats ANDAM 2026 et de leurs égéries

DJ set en plein air dans une ambiance festive et élégante aux touches de rose

Informations pratiques

Tarif unique 20€

Billetterie en ligne uniquement — aucune vente sur place

Nombre de places limité

Accès en voiture unqiuement Parking gratuit sur place .

Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 04 02

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English :

On Thursday July 9, 2026, the Domaine de Chaalis will host the 2nd Rencontres de la Mode de Chaalis, a day dedicated to sustainable fashion and responsible design.

The first event is open to visitors, followed by an evening to reserve.

L’événement Les Rencontres de la mode au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2026-06-04 par Chantilly-Senlis Tourisme