Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle Le Touquet-Paris-Plage
samedi 12 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle
Maison des associations 59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre 2026
8e rencontre de Mlle Pantoufle
A 15h à la Maison des associations.
Rencontre littéraire
Entrée libre .
Maison des associations 59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 89 75 91 59 mademoisellepantoufle@orange.fr
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English :
L’événement Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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