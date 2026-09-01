UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle Le Touquet-Paris-Plage

samedi 12 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Maison des associations 59 rue de Calais
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle

Maison des associations 59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Samedi 12 septembre 2026
8e rencontre de Mlle Pantoufle
A 15h à la Maison des associations.
Rencontre littéraire

Entrée libre   .

Maison des associations 59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 89 75 91 59  mademoisellepantoufle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)