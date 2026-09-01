Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle

Maison des associations 59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Samedi 12 septembre 2026

8e rencontre de Mlle Pantoufle

A 15h à la Maison des associations.

Rencontre littéraire

Entrée libre .

Maison des associations 59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 89 75 91 59 mademoisellepantoufle@orange.fr

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English :

L’événement Les rencontres de Mademoiselle Pantoufle Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage