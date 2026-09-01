Les rencontres de Savy Tiers-lieu Savy Saint-Projet

Informations pratiques

Saint-Projet

Les rencontres de Savy

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Soirée lien social une soirée de rencontres, ouverte à tous, célibataire ou non, pour de bons moments partagés, des ateliers et des jeux !

Soirée lien social une soirée de rencontres, ouverte à tous, célibataire ou non, pour de bons moments partagés, des ateliers et des jeux !

.

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Social Evening: An evening of socializing, open to everyone—whether you’re single or not—for a great time together, workshops, and games!

L’événement Les rencontres de Savy Saint-Projet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gourdon