Les rencontres de Savy Tiers-lieu Savy Saint-Projet
vendredi 18 septembre 2026 · Tiers-lieu Savy · Saint-Projet
Informations pratiques
Saint-Projet
Les rencontres de Savy
Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Soirée lien social une soirée de rencontres, ouverte à tous, célibataire ou non, pour de bons moments partagés, des ateliers et des jeux !
Soirée lien social une soirée de rencontres, ouverte à tous, célibataire ou non, pour de bons moments partagés, des ateliers et des jeux !
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Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr
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English :
Social Evening: An evening of socializing, open to everyone—whether you’re single or not—for a great time together, workshops, and games!
L’événement Les rencontres de Savy Saint-Projet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gourdon
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