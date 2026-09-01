Spectacle En Corps des histoires et atelier Art Nature au Tiers-Lieu Savy Tiers-Lieu Savy Saint-Projet

Informations pratiques

Saint-Projet

Spectacle En Corps des histoires et atelier Art Nature au Tiers-Lieu Savy

Tiers-Lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

En Corps des histoires, c'est un spectacle participatif où la lecture d'un album jeunesse prend vie par la mise en corps des spect-acteurs

En Corps des histoires, c'est un spectacle participatif où la lecture d'un album jeunesse prend vie par la mise en corps des spect-acteurs. Venez donner vie aux pages d'un album jeunesse, guidé par Amélie qui vous fera écouter, voir et mettre en mouvements l'histoire d'amitié très attachante entre une petite feuille et un grand chêne.

Après le spectacle, les enfants peuvent créer des objets ou des dessins à partir de bâtons et de feuilles. Ils apprennent à se servir de ce que l'on trouve dans la nature pour fabriquer en s'amusant.

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Tiers-Lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

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English :

En Corps des histoires is a participatory show in which the reading of a children's book is brought to life by the spect-actors' bodies

L’événement Spectacle En Corps des histoires et atelier Art Nature au Tiers-Lieu Savy Saint-Projet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gourdon