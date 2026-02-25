Les Rencontres du Circonflexe Les arbres en danger

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Les arbres sont aujourd’hui exposés à de nombreux défis.

A travers cette rencontre, Louis Vallin, vous aidera à mieux comprendre les impacts des défis climatiques sur les arbres et les solutions pour les préserver.

Vendredi 13 mars à 18h30 I Le Circonflexe 24 rue de la Herse.

Les arbres sont aujourd’hui exposés à la sécheresse, aux maladies ou encore à des épisodes climatiques extrêmes.

A travers cette rencontre, Louis Vallin, paysagiste et arboriste phytosanitaire, vous aidera à mieux comprendre les impacts des défis climatiques sur les arbres et les solutions pour les préserver.

Un chapeau sera à votre disposition. Aussi en réservant dès à présent auprès du Circonflexe au 06 81 49 02 71, vous pourrez également rester au repas pris en commun à l’issue des échanges, moment toujours chaleureux autour de notre intervenant.

Repas sur place hors boisson 15€ .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trees today face many challenges.

Through this meeting, Louis Vallin will help you to better understand the impact of climate change on trees and the solutions for preserving them.

Friday March 13 at 6:30pm I Le Circonflexe 24 rue de la Herse.

L’événement Les Rencontres du Circonflexe Les arbres en danger Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-25 par OTs DU PERCHE