Pontchâteau

Les rencontres essensyah acteurs du bien être et du livre

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Samedi 27 juin et dimanche 28 juin

PONT-CHATEAU

Les rencontres Essensyah acteurs du bien-être et du livre

De 10h à 18h Salle de la Boule d’Or

Plongez dans un univers dédié au bien-être et au livre, où se rencontrent passionnés, thérapeutes, créateurs et âmes inspirées

Au programme

• Rencontres avec des acteurs du bien-être

• Découvertes de pratiques énergétiques et intuitives

• Partages autour du développement personnel et spirituel

• Livres, conférences, échanges et moments de connexion

Contact essensyah.44@gmail.com .

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Les rencontres essensyah acteurs du bien être et du livre Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44