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Les rencontres essensyah acteurs du bien être et du livre Salle de la Boule d’Or Pontchâteau

Les rencontres essensyah acteurs du bien être et du livre Salle de la Boule d’Or Pontchâteau samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle de la Boule d'Or

Adresse : Rue Maurice Sambron

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pontchâteau

Les rencontres essensyah acteurs du bien être et du livre

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Samedi 27 juin et dimanche 28 juin 
PONT-CHATEAU
Les rencontres Essensyah acteurs du bien-être et du livre
De 10h à 18h Salle de la Boule d’Or 
Plongez dans un univers dédié au bien-être et au livre, où se rencontrent passionnés, thérapeutes, créateurs et âmes inspirées 
Au programme
• Rencontres avec des acteurs du bien-être
• Découvertes de pratiques énergétiques et intuitives
• Partages autour du développement personnel et spirituel
• Livres, conférences, échanges et moments de connexion
Contact essensyah.44@gmail.com   .

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Les rencontres essensyah acteurs du bien être et du livre Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44

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