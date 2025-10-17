Les rencontres métiers Maison Millebuis Buxy
Les rencontres métiers Maison Millebuis Buxy jeudi 21 janvier 2027.
Buxy
Les Rencontres des métiers de la vigne à la cave
Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 09:00:00
fin : 2027-01-21 17:30:00
Date(s) :
2027-01-21
Collégiens, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi peuvent rencontrer des acteurs de la filière viti-vinicole, sur notre lieu de production, pour échanger sur leur parcours et leur quotidien. Toutes nos équipes seront mobilisées pour représenter chacun de nos métiers œnologue, vigneron, caviste, technicien de maintenance, conducteur de machines sur ligne de conditionnement automatisé, technicien vigne, responsable qualité, responsable de production, vendeur au caveau, salarié administratif, chargé de communication et œnotourisme, marketing digital… Le tout enrichi de visites de nos cuveries et de notre chaîne d’embouteillage. .
Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30 contact@vigneronsdebuxy.fr
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English : Les Rencontres des métiers de la vigne à la cave
L’événement Les Rencontres des métiers de la vigne à la cave Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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