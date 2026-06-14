Les Rencontres Musicales à Châtres-la-Forêt Châtres-la-Forêt Évron

Évron

Les Rencontres Musicales à Châtres-la-Forêt

Châtres-la-Forêt Château de Montecler Évron Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Avec l’Ensemble Caravage

Les Rencontres Musicales en Coëvrons proposent des concerts de musique de chambre dans des lieux atypiques et chargés d’histoire.

Programme de la soirée:

– A 18h, dans la cour du château de Montecler: mise en bouche culinaire, musicale et dansée.

Sur réservation, places limitées. Tarif: 10 €

– A 19h, visite patrimoniale du château en compagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.

A partir de 19h15, repas dans la cour du château sur réservation concocté par l’Atelier du Vieux Moulin. Tarif: 18 €

– A 21h: Concert de l’Ensemble Caravage: interprétation de Haydn, Stravinski, Piazzola… (réservation conseillée).

Réservation en Ligne. .

Châtres-la-Forêt Château de Montecler Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 59 01 64

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English :

With the Caravaggio Ensemble

L’événement Les Rencontres Musicales à Châtres-la-Forêt Évron a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons