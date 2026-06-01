Les rendez-vous aux jardins, au musée Jules Verne, Musée Jules Verne, Nantes

Les rendez-vous aux jardins, au musée Jules Verne 6 et 7 juin Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

# Visite libre du musée

Profitez de l’événement pour faire connaissance avec l’auteur et son univers, à travers une riche collection de livres, manuscrits, illustrations, affiches, objets, maquettes…

> Samedi 6 juin de 10h à 12h, puis de 14h à 18h

> Dimanche 7 juin de 14h à 18h

# Ouverture estivale du jardin

Prolongez votre visite du musée par le panorama sur la Loire et l’écrin de verdure du jardin.

# Découverte commentée du jardin

Laissez-vous guider à la découverte des espèces végétales exotiques nichées dans le jardin du musée, en écho aux romans de Jules Verne.

> Dimanche 7 juin à 16h30 et 17h15

# Promenade ludique avec Jules Verne

Avec l’application Baludik, accompagnez Jules Verne dans sa redécouverte des abords du musée, et relevez ses défis !

Pour en savoir plus sur nos parcours Baludik

# Mon photogramme végétal – Atelier cyanotype

Découvrez cette technique de photographie inventée au XIXème siècle. Composez votre page d’herbier et et immortalisez son empreinte dans de jolis tons bleutés.

Pensez à apporter avec vous quelques fleurs et feuilles glanés sur votre chemin jusqu’au musée !

> Sur réservation uniquement (02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33)

> Samedi 6 juin à 14h30, 15h30 et 16h30

> Dimanche 7 juin à 14h30 et 15h30

# Sur la piste des machines cachées

Deux machines ont fait escale dans le jardin du musée et huit autres dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au gré de votre promenade.

> Samedi 6 et dimanche 7 juin, aux horaires d’ouverture du musée Jules Verne et du Jardin extraordinaire.

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Pour une parfaite immersion végétale, ne manquez pas les animations proposées au Jardin extraordinaire, à deux pas du Musée Jules Verne !

> Sur réservation en ligne via ces liens :

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https://my.weezevent.com/rdv-au-jardin-extraordinaire-animation-famille

Musée Jules Verne 3 Rue de l’Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 42 33 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 69 72 52 »}] [{« link »: « https://julesverne.nantesmetropole.fr/jeunes-publics-et-familles/nos-parcours-baludik/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 300, « description »: « Visites commentu00e9es par une jardiniu00e8re de la Ville de Nantes. Dimanche u00e0 10h, 11h30 et 14h. u00a0duru00e9e 1h30. », « html »: «

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Au programme : l’ouverture estivale du jardin du musée, un atelier pour découvrir le cyanotype, des visites libres et commentées, une promenade ludique, et un jeu de piste !