Les rendez-vous aux jardins : LA VUE, Jardin Serre de la Madone, Menton

Les rendez-vous aux jardins : LA VUE 6 et 7 juin Jardin Serre de la Madone Alpes-Maritimes

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Les Rendez-vous aux jardins, évènement organisé par le ministère de la culture, se déroulent au jardin Serre de la Madone à Menton les prochains samedi 6 et et dimanche 7 juin 2026 autour du thème « La vue ». Une invitation à regarder autrement les jardins, comme des paysages composés, pensés pour guider le regard et révéler des émotions.

Jardin Serre de la Madone 74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton, France Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493283594 https://serredelamadone.fr Jardin créé entre 1924 et 1939, d’une surface de 8 hectares dont 4 sont ouverts à la visite. C’est au cœur de la vallée de Gorbio que Lawrence Johnston, créateur de Hidcote Manor en Angleterre, a aménagé son “Paradis Terrestre” : plantes rares rapportées du monde entier et mises en valeur entre bassins, fontaines, statues et escaliers à volutes… Parking.

Les Rendez-vous aux jardins, évènement organisé par le ministère de la culture, se déroulent au jardin Serre de la Madone à Menton les prochains samedi 6 et et dimanche 7 juin 2026 autour du thème La…

©SerredelaMadone#Menton