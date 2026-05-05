Les rendez-vous aux jardins Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Meisenthal

Les rendez-vous aux jardins

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Des ateliers et des visites guidées du Jardin pour la Liberté et des collections patrimoniales du Musée du Verre pour (re)découvrir la magie du règne végétal !

> Samedi 6 & dimanche 7 juin

Atelier bouquet champêtre

Sur le Site Verrier, avec Claire de la ferme florale Collines En Fleurs, confectionnez un bouquet champêtre autour de l’iconique vase Douglas, imaginé par le designer François Azambourg pour le CIAV. Vous vous jouerez de fleurs fraîches de saison, directement issues de son jardin (mufliers, pieds d’alouettes, œillets de poète, renoncules…) et repartirez avec votre création florale.

A 14h30 & 15h45 Durée 45 min

Tarif 25 € A partir de 15 ans

Sur réservation au 03 87 96 81 22 ou par mail contact@site-verrier-meisenthal.fr

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> Naissance d’une œuvre

Assistez à la naissance d’une fresque monumentale créee par l’illustratrice Sylvie Eder et l’artiste Thomas Rebischung à partir de l’univers d’Eugène Kremer.

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> Dimanche 7 juin

Visites éclair du jardin au verre

Découvrez les végétaux dont s’est inspiré Emile Gallé pour réaliser ses chefs-d’oeuvre.

A 15h Durée 1h

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Réservation conseillée au 03 87 96 91 51 ou reservation@site-verrier-meisenthal.fr

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> Dimanche 7 juin

Atelier L’art de la tisane

Jean-Claude, paysan-herboriste, vous initie à l’art d’assembler plantes sèches et fraîches pour confectionner de délicieuses tisanes.

Entre 14h & 17h (en continu)

Accès libre, sans réservationTout public

9 .

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91 contact@site-verrier-meisenthal.fr

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English :

Workshops and guided tours of the Jardin pour la Liberté and the Musée du Verre’s heritage collections to (re)discover the magic of the plant kingdom!

> Saturday June 6 & Sunday June 7

Country bouquet workshop

On the Site Verrier, with Claire from the Collines En Fleurs flower farm, create a country bouquet around the iconic Douglas vase, imagined by designer François Azambourg for the CIAV. You’ll play with fresh seasonal flowers straight from her garden (snapdragons, larkspur, poet’s slipper, ranunculus…) and leave with your own floral creation.

At 2.30pm & 3.45pm Duration: 45 min

Price: 25 ? Ages 15 and up

Reservations required on 03 87 96 81 22 or by e-mail: contact@site-verrier-meisenthal.fr

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> Birth of a work

Witness the birth of a monumental fresco created by illustrator Sylvie Eder and artist Thomas Rebischung, based on the world of Eugène Kremer.

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> Sunday June 7

Lightning tours: from garden to glass

Discover the plants that inspired Emile Gallé to create his masterpieces.

At 3pm Duration: 1h

Free on presentation of admission ticket

Reservations recommended on 03 87 96 91 51 or reservation@site-verrier-meisenthal.fr

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> Sunday June 7

The art of herbal tea workshop

Farmer-herbalist Jean-Claude introduces you to the art of combining fresh and dried plants to make delicious herbal teas.

Between 2pm & 5pm (continuous)

Free access, no reservation required

L’événement Les rendez-vous aux jardins Meisenthal a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DE BITCHE