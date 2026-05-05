Les rendez-vous aux jardins Site verrier de Meisenthal Meisenthal
Les rendez-vous aux jardins Site verrier de Meisenthal Meisenthal samedi 6 juin 2026.
Meisenthal
Les rendez-vous aux jardins
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Des ateliers et des visites guidées du Jardin pour la Liberté et des collections patrimoniales du Musée du Verre pour (re)découvrir la magie du règne végétal !
> Samedi 6 & dimanche 7 juin
Atelier bouquet champêtre
Sur le Site Verrier, avec Claire de la ferme florale Collines En Fleurs, confectionnez un bouquet champêtre autour de l’iconique vase Douglas, imaginé par le designer François Azambourg pour le CIAV. Vous vous jouerez de fleurs fraîches de saison, directement issues de son jardin (mufliers, pieds d’alouettes, œillets de poète, renoncules…) et repartirez avec votre création florale.
A 14h30 & 15h45 Durée 45 min
Tarif 25 € A partir de 15 ans
Sur réservation au 03 87 96 81 22 ou par mail contact@site-verrier-meisenthal.fr
–
> Naissance d’une œuvre
Assistez à la naissance d’une fresque monumentale créee par l’illustratrice Sylvie Eder et l’artiste Thomas Rebischung à partir de l’univers d’Eugène Kremer.
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> Dimanche 7 juin
Visites éclair du jardin au verre
Découvrez les végétaux dont s’est inspiré Emile Gallé pour réaliser ses chefs-d’oeuvre.
A 15h Durée 1h
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Réservation conseillée au 03 87 96 91 51 ou reservation@site-verrier-meisenthal.fr
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> Dimanche 7 juin
Atelier L’art de la tisane
Jean-Claude, paysan-herboriste, vous initie à l’art d’assembler plantes sèches et fraîches pour confectionner de délicieuses tisanes.
Entre 14h & 17h (en continu)
Accès libre, sans réservationTout public
9 .
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91 contact@site-verrier-meisenthal.fr
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English :
Workshops and guided tours of the Jardin pour la Liberté and the Musée du Verre’s heritage collections to (re)discover the magic of the plant kingdom!
> Saturday June 6 & Sunday June 7
Country bouquet workshop
On the Site Verrier, with Claire from the Collines En Fleurs flower farm, create a country bouquet around the iconic Douglas vase, imagined by designer François Azambourg for the CIAV. You’ll play with fresh seasonal flowers straight from her garden (snapdragons, larkspur, poet’s slipper, ranunculus…) and leave with your own floral creation.
At 2.30pm & 3.45pm Duration: 45 min
Price: 25 ? Ages 15 and up
Reservations required on 03 87 96 81 22 or by e-mail: contact@site-verrier-meisenthal.fr
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> Birth of a work
Witness the birth of a monumental fresco created by illustrator Sylvie Eder and artist Thomas Rebischung, based on the world of Eugène Kremer.
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> Sunday June 7
Lightning tours: from garden to glass
Discover the plants that inspired Emile Gallé to create his masterpieces.
At 3pm Duration: 1h
Free on presentation of admission ticket
Reservations recommended on 03 87 96 91 51 or reservation@site-verrier-meisenthal.fr
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> Sunday June 7
The art of herbal tea workshop
Farmer-herbalist Jean-Claude introduces you to the art of combining fresh and dried plants to make delicious herbal teas.
Between 2pm & 5pm (continuous)
Free access, no reservation required
L’événement Les rendez-vous aux jardins Meisenthal a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DE BITCHE
À voir aussi à Meisenthal (Moselle)
- GUITAR NIGHT PROJECT HALLE VERRIERE Meisenthal 23 mai 2026
- Parcours de visite du Musée du Verre de Meisenthal, Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal, Meisenthal 23 mai 2026
- Eugène Kremer, compagnon de l’Art nouveau, Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal, Meisenthal 23 mai 2026
- Constellation, Site Verrier, Meisenthal 23 mai 2026
- À la rivière, Site Verrier, Meisenthal 23 mai 2026