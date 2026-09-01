Informations pratiques

Haguenau

Les Rendez-vous d’Automne

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Haguenau se met aux couleurs de l’automne avec des concerts et des animations.

Haguenau se met aux couleurs de l’automne !

Programme détaillé à venir. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41

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English :

Haguenau is decked out in fall colors with concerts and events.

L’événement Les Rendez-vous d’Automne Haguenau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau