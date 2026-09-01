AGENDA · Haguenau
Les Rendez-vous d’Automne Haguenau
samedi 26 septembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Les Rendez-vous d’Automne
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Haguenau se met aux couleurs de l’automne avec des concerts et des animations.
Haguenau se met aux couleurs de l’automne !
Programme détaillé à venir. 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41
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English :
Haguenau is decked out in fall colors with concerts and events.
L’événement Les Rendez-vous d’Automne Haguenau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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