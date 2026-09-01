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AGENDA · Haguenau

Les Rendez-vous d’Automne Haguenau

samedi 26 septembre 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Haguenau

Les Rendez-vous d’Automne

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Haguenau se met aux couleurs de l’automne avec des concerts et des animations.
Haguenau se met aux couleurs de l’automne !

Programme détaillé à venir. 0  .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 

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English :

Haguenau is decked out in fall colors with concerts and events.

L’événement Les Rendez-vous d’Automne Haguenau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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