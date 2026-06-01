Les rendez-vous de la Libre Usine – La réciproque, Libre Usine (La), Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – La réciproque Jeudi 4 juin, 19h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Qui n’a pas eu envie un jour de tout plaquer et recommencer à zéro ? D’aller chercher des cigarettes et de ne jamais revenir ?

C’est ce qui arrive ce matin-là à Francky, vendeur en quincaillerie. L’homme mène une vie ordinaire au milieu de gens ordinaires dans une ville ordinaire, ou du moins le pense-t-il. Un matin, après une nuit particulière, il décide de partir, quitter famille, boulot, voisins et tout le reste. Partir sans but ni destination. Du moins le pense-t-il. Fuite ou délivrance ? Ou juste, enfin, le désir de goûter à ce qu’on appelle communément la liberté ?

La présentation sera suivi d’un échange.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Marie-Laure Crochant et la compagnie La réciproque, vous invite à découvrir des extraits de la création Juste un peu de soleil sur des capots de voitures (titre provisoire). ouverture publique théâtre