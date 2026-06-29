Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Parking d’Ecoprim Vernon samedi 18 juillet 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive

Parking d’Ecoprim Boulevard Georges Azemia Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Jeux, structures gonflables, ferme pédagogique, poneys, balades en calèche, spectacles et animations musicales pour toute la famille. .

Parking d’Ecoprim Boulevard Georges Azemia Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive

L’événement Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération