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Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Parking d’Ecoprim Vernon

Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Parking d’Ecoprim Vernon samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Parking d’Ecoprim
Adresse
Boulevard Georges Azemia
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive

Parking d’Ecoprim Boulevard Georges Azemia Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Jeux, structures gonflables, ferme pédagogique, poneys, balades en calèche, spectacles et animations musicales pour toute la famille.   .

Parking d’Ecoprim Boulevard Georges Azemia Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive

L’événement Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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