Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Parking d’Ecoprim Vernon
Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Parking d’Ecoprim Vernon samedi 18 juillet 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive
Parking d’Ecoprim Boulevard Georges Azemia Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Jeux, structures gonflables, ferme pédagogique, poneys, balades en calèche, spectacles et animations musicales pour toute la famille. .
Parking d’Ecoprim Boulevard Georges Azemia Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive
L’événement Les rendez-vous de l’été 8e Journée Festive Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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