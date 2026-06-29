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Les rendez-vous de l’été Atelier tricot Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Les rendez-vous de l’été Atelier tricot Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Atelier tricot

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Une initiation conviviale au tricot ouverte aux enfants et aux adultes.   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 

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English : Les rendez-vous de l’été Atelier tricot

L’événement Les rendez-vous de l’été Atelier tricot Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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