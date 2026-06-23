Les rendez-vous de l’été La Couronne
Les rendez-vous de l’été La Couronne mercredi 1 juillet 2026.
La Couronne
Les rendez-vous de l’été
La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-01
Expositions, Soirs Bleus, Marché des Producteurs de Pays, animations sportives, rendez-vous culturels, moments de découverte et de convivialité, tout au long de l’été… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
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La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr
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English :
Exhibitions, Soirs Bleus, the Local Producers’ Market, sports events, cultural gatherings, opportunities for discovery and socializing—all throughout the summer… There will be something for every taste and every age!
L’événement Les rendez-vous de l’été La Couronne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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