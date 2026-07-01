Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin Promis, Bordeaux
mardi 13 octobre 2026 · Jardin Promis · Bordeaux
Informations pratiques
Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide Mardi 13 octobre, 15h30 Jardin Promis Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T15:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T15:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:30:00+02:00
Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide
Un rendez-vous mensuel pour les futurs parents et les familles avec de jeunes enfants.
Chaque mois, dans un parc ou jardin différent, venez profiter d’un espace convivial pensé pour vous et vos tout-petits, en présence d’un animateur nature.
Vous pouvez passer librement, rester quelques minutes ou tout le temps de l’événement.
- Mardi 13 octobre, 15h30-18h30 – Jardin Promis : derrière la salle de gym Promis
Jardin Promis 35 rue de Cénac Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 76 89 92 »}]
Un rendez-vous mensuel pour les futurs parents et les familles avec de jeunes enfants. Chaque mois, dans un parc ou jardin différent, profitez d’un espace convivial, en présence d’un animateur nature. Petite enfance Parentalité
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